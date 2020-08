Shippingselskaber trak norsk rigmand ned i første halvår

Kistefos, som er kontrolleret af milliardæren Christen Sveaas, fordoblede underskuddet i årets første seks måneder, efter at coronakrisen og den lave oliepris har ramt især selskabets datterselskaber i shippingindustrien hårdt.

Kistefos kommer ud af første halvår med et underskud efter skat på 98,9 mio. norske. kr. – det svarer til godt og vel en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år.

En stor del af forklaringen er Kistefos' ejerandele i Viking Supply Ships og Western Bulk.

"Viking Supply Ships, Western Bulk og børsnoterede aktier med finans- og olieeksponering er blevet påvirket negativt af coronapandemien og den lave oliepris i første halvår," skriver Kistefos i regnskabet.

Ifølge Kistefos fik Western Bulk et underskud efter skat på 2,9 mio. dollar i første halvår. Det var dog en klar forbedring i forhold til samme periode sidste år, hvor underskuddet lød på 24,8 mio. dollar.

Viking Supply Ships landede ifølge Kistefos et underskud efter skat på 132,4 mio. svenske kr.

"Resultatnedgangen skyldes, at at markedet indtil videre i 2020 har været langt svagere for Viking Supply Ships’ AHTS-fartøjer," skriver Kistefos.

På trods af de svære markedsforhold for Kistefos' datterselskaber ser Kistefos positivt på udviklingen i koncernen i andet halvår.

Kistefos varsler dog samtidig, at det undersøger muligheden for at udstede nye obligationer. Derfor har Kistefos hyret ABG Sundal Collier ASA og Arctic Securities til at undersøge mulighederne.

