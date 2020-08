Baker Hughes lukker kontor og vil afskedige i Norge

Olieserviceselskabet Baker Hughes lukker et kontor i Oslo og varsler afskedigelser på sit kontor i Stavanger.

Det oplyser selskabet til mediet E24. Tiltagene sker som en reaktion på et svært marked, som selskabet ser ind i, lyder det.

"Vi står over for markedsforhold, vi aldrig har set tidligere, som kræver, at vi skærer omkostninger og restrukturerer dele af virksomheden. Desværre har vi, som et resultat af dette, varslet intentionen om at lukke en afdeling i Oslo," siger en talsmand til mediet.

I Stavanger, hvor Baker Hughes har omkring 1.200 ansatte, kommer 48 ansatte til at miste arbejdet, mens selskabet vil lukke en afdeling, oplyser Atle Bertelsen, leder i Industri Energi i Baker Hughes. Afskedigelserne kommer oven i afskedigelser af 73 ansatte, som Baker Hughes meldte ud i maj, skriver mediet.

Hvor mange ansatte, der bliver berørt af lukningen af Oslo-kontoret, ønsker selskabet ikke at oplyse til E24.

Tidligere i denne uge varslede også en anden spiller i olieindustrien, olieselskabet Neptune Energy, at man ville lukke sin afdeling i Oslo. Dertil vil selskabet reducere op til 50 årsværk, skrev Stavanger Aftenblad og E24.

Olieselskab lukker norsk kontor og varsler reduktion af ansatte

Olieserviceselskab fordobler sin ordrebog fra naturgas