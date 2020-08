Olieselskab lukker norsk kontor og varsler reduktion af ansatte

Det britiske olieselskab Neptune Energy vil reducere op til 50 årsværk af sin norske stab og lukke sit kontor i Oslo, skriver Stavanger Aftenblad og E24.

Selskabet vil nedbringe antallet af faste stillinger med omkring 15 pct. Med 334 ansatte i Norge betyder det, at mellem 40 og 50 årsværk skal væk, skriver mediet.

"Vi håber, at det endelige antal bliver noget lavere. Blandt andet fordi vi ser på muligheden for at lade vores faste medarbejdere overtage opgaver, som i dag udføres af lejet personel," siger kommunikationschef Liv Jannie Omdal ifølge Stavanger Aftenblad.

Olieselskabet håber at nå igennem reduktionen af arbejdsstaben ved frivillige fratrædelser, uddyber kommunikationschefen til mediet.

Med lukningen af kontoret i Oslo, der har omkring 30 ansatte, vil medarbejdere herfra skulle flytte til Neptunes kontor i Stavanger, hvis de ønsker at fortsætte i selskabet, skriver mediet.

Som led i planerne planlægger Neptune også at reducere sin aktivitet i efterforskning efter ny olie.

Neptune Energy har sit hovedkontor i London.

