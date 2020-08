Maersk Drilling: Kæmpe konkurrent i betalingsstandsning

Verdens største ejer af offshore-borerigge Valaris, der således konkurrerer med danske Maersk Drilling, har onsdag søgt om betalingsstandsning, en chapter 11-ansøgning, til de amerikanske myndigheder.

Det skriver Bloomberg News.

Valaris er eje af den største flåde af offshore-borerigge, men koncernen slæber også rundt på en kæmpe gæld på omkring 8 mia. dollar, som selskabet nu gennem sin ansøgning om betalingsstandsning nu vil have arbejdsro til at slippe af med.

I forbindelse med ansøgningen om betalingsstandsning har Valaris indgået en aftale med sine obligationsejere om yderligere et lån på 500 mio. dollar. Valaris har aktiver for 13 mia. dollar.

Valaris planlægger under sin restrukturering at annullere aktier og i stedet konvertere sin gæld til nye aktier. Hvis aftalen falder på plads med alle kreditorer og godkendes af myndighederne, vil Valaris skære en tung gæld på 6,5 mia. dollar fra.

Valaris er ligesom resten af branchen hårdt ramt af, at olieselskaberne har skåret kraftigt i deres investeringer og lukket en række produktioner - både til vands og til lands - efter olieprisen er faldet kraftigt i 2020.

"Den substantielle nedtur i energisektoren, forværret af covid-19-pandemien, kræver, at vi tager skridt til at skabe et stærkere selskab, som er i stand til at tilpasse sig en lang periode med sammentrækning i sektoren," udtaler Tom Burke, topchef i Valaris, i en meddelelse.

Valaris med hovedsæde i London blev skabt sidste år, da Ensco og Rowan, gik sammen. Ikke kun Valaris er ramt af nedturen i sektoren. Også navne som Noble og Diamond Pacific har søgt kreditorbeskyttelse.

Olieprisen er i 2020 faldet med 30 pct. i USA til 42,77 dollar per tønde.

/ritzau/FINANS