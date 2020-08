Kina varsler stor import af olie

Oliepriserne stiger mandag morgen og viser langsom fremgang, efter at priserne har ligget fastlåst i en periode.

Ifølge Reuters skyldes begejstringen blandt investorerne, at Kina har lagt planer om at importere store mængder af den amerikanske WTI-olie i den nærmeste fremtid.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 45,08 dollar mod 44,79 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 42,92 dollar mod 42,13 dollar fredag eftermiddag.

Flere kinesiske statsejede oliefirmaer har offentliggjort planer om at købe mindst 20 mio. tønder WTI-olie i august og september forud for en evaluering af den kinesisk-amerikanske handelsaftale, skriver Reuters.

Rekord-olieimporten til Kina samt lempelser på coronavirus-restriktioner globalt understøtter oliepriserne, men ifølge Reuters ventes flere nye bølger af virusudbrud at lægge en dæmper på olieefterspørgslen igen.

Australian and New Zealand Banking Group (ANZ) har estimeret, at efterspørgslen er steget med 8 mio. tønder per dag over de sidste fire måneder til 88 mio. tønder per dag, men tallet er dog stadig 13 mio. tønder per dag lavere end samme tid sidste år.

Investorerne ser frem mod nyt om udbudssituationen, når komitéen, bestående af ministrene fra Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede afholder møde onsdag, hvor restriktioner på olieproduktionen bliver evalueret.

"I forhold til ministermødet vil der blive fulgt nøje med, hvordan de håndterer den vedvarende overproduktion i Nigeria og Irak, selv om det ikke forventes at have nogen stor indflydelse på markedsstemningen," siger Vandana Hari, som er grundlægger af Vanda Insights, til Bloomberg News.

Komitéen - også kaldet JMMC - monitorerer Opec+ produktionsnedskæringer og anbefalede i sidste måned, at restriktionerne skulle lempes til 7,7 mio. tønder per dag efter at have været på 9,7 mio. tønder per dag siden maj, skriver Reuters.

Medie: Kina sætter trumf på amerikanske oliekøb

Energiagentur ser lavere olieefterspørgsel