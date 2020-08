Maersk Drilling melder sig på banen i konsolidering af presset boresektor

Den trængte drillingsektor har brug for færre spillere og rigge, mener Maersk Drilling, som selv erklærer sig parat til at deltage i at få industrien derhen. Opkøb er én blandt "mange forskellige muligheder," siger topchef Jørn Madsen til ShippingWatch.