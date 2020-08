Energiagentur ser lavere olieefterspørgsel

Det Internationale Energiagentur, IEA, sænker forventningerne til den globale olieefterspørgsel, idet luftfarten lider endnu mere end ventet under coronakrisen.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til IEA’s månedlige rapport.

IEA har reduceret sine estimater for tæt ved hvert kvartal frem til udgangen af 2021, hvor andet halvår står for de største nedjusteringer.

"Udsigterne for efterspørgslen efter flybrændstof er forværret i de seneste uger, idet coronavirusset har spredt sig," skriver det Paris-baserede agentur.

For årets to sidste kvartaler har IEA sænket sine estimater for den globale efterspørgsel med 0,5 mio. tønder om dagen til et gennemsnit på 95,25 mio. tønder om dagen.

For 2020 sænkes efterspørgselsforventningerne til 91,9 mio. tønder om dagen fra 92,1 mio. tønder om dagen. For 2021 reducerer IEA sine efterspørgselsforventninger til 97,1 mio. tønder om dagen fra 97,4 mio. tønder om dagen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag formiddag 45,51 dollar mod 45,45 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 42,78 dollar mod 42,65 dollar onsdag eftermiddag.