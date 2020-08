BP fastholder brasiliansk oliesatsning

Olieselskabet British Petroleum (BP) vakte opsigt, da det i forbindelse med sit regnskab for andet kvartal i sidste uge slog fast, at det vil reducere olieproduktionen med 40 procent over de næste ti år og samtidig undlade at søge olie i nye lande.

Alt sammen som led i en storstilet omlægning, som skal gøre den fossile kæmpe grønnere og endda klimaneutral i 2050.

Men klimaambitionerne betyder ikke, at vanskelige og risikable olieboringer er en saga blot for briterne.

Mandag aften kunne mediet Upstream således berette, at BP er på vej med en appraisal-brønd, som skal vurdere potentialet af de foreløbige oliefund, som selskabet har gjort i Campos-området i den brasilianske sektor – et område, hvor BP borer langt ned under havets overflade.

BP gør således klar til et nyt efterforskningsprogram i området, som har været særdeles attraktivt i de seneste udbudsrunder på brasiliansk sokkel. Det skriver Upstream.

Det britiske selskab samarbejder med brasilianske Petrobras om flere blokke i Campos-bassinet.

