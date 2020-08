Scorpios offshoreselskab søger om konkursbeskyttelse i USA

Hermitage Offshore, der er kontrolleret af Scorpio, har søgt om konkursbeskyttelse under den såkaldte Chapter 11 i New York for at kunne reorganisere forretningen, oplyser selskabet.

Konkursbeskyttelsen gælder også 28 datterselskaber, som bl.a. ejer alle skibene. Hermitage Offshore har forhandlet med sine långivere i længere tid, men det er lykkedes ikke at finde en løsning.

"Selskabet har valgt denne løsning efter en lang nedtur i de globale oliepriser, der til dels er drevet af den globale coronapandemi, og som har ramt selskabets forretning," skriver Hermitage Offshore i en meddelelse.

Det er det andet offshoreselskab, der på kort tid søger om konkursbeskyttelse. I begyndelsen af august søgte Noble Corp også om konkursbeskyttelse i USA for at få håndteret en gæld på over 3,4 mia. dollar.

"Selskabet ville have foretrukket at afslutte den finansielle restrukturering uden for retten, men var ikke i stand til at nå en konsensus-aftale med långiverne," skriver Hermitage Offshore, der med en konkursbeskyttelse kan fortsætte diskussionerne med långiverne uden at blive presset af betalinger på gæld.

Ifølge Hermitage Offshore vil kunder og leverandører ikke blive negativt påvirket af den kommende proces. Begge får en administrativ status, så leverandører eksempelvis vil blive betalt for nye leverancer og services af enten selskabet eller en af selskabets ledere, der er holdt uden for processen.

"Virksomhedens kunder og leverandører er historisk blevet betalt af en af selskabets ledere, der er holdt uden for Chaper 11-sagerne, så kunder og leverandører vil blive betalt for beløb, der forgalder nu og i fredtiden uden forsinkelse," skriver Hermitage Offshore.

Hermitage Offshore ejer 23 skibe, hvoraf 10 er såkaldte PSV-skibe, to er ankerhåndteringsskibe og 11 er besætningsskibe.

