Solstad lander kontrakter for tre skibe

Norske Solstad, der i sommer landede en redningsplan, har fået en kontrakt med olieselskabet BP for tre skibe.

Det drejer sig om tre ankerhåndteringsskibe, der fra andet kvartal i 2021 skal arbejde i Australien og godt 7,5 måneder frem. Perioden kan blive forlænget, oplyser rederiet.

Markedet for supplyskibe har været under stort pres efter udbruddet af coronavirussen og en kollapset oliepris, der fik olieselskaber til at holde igen med projekter. Solstad har været i store finansielle problemer og har i flere år arbejdet på at lande en redningsplan sammen med investorer og kreditorer.

Det lykkedes i foråret, hvor flere af de nuværende banker gik med til at konvertere deres gæld til aktier i rederiet. I alt er der tale om en tredjedel af en rentebærende gæld på 31 mia. norske kr., som vil blive konverteret.

Set på flåden skal 37 ældre skibe enten sælges eller skrottes, mens det på sigt er planen at have en flåde på 90 skibe.

Derfor bliver kriseramte offshore-rederier ved med at overleve trods milliardtab

Solstad får de sidste kreditorer med ombord