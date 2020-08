Irak skærer i olieproduktion efter overproduktion

Irak, som er den næststørste olieproducent i Opec, meddelte torsdag, at det vil foretage en yderligere reduktion i sin olieproduktion på omkring 400.000 tønder om dagen i august.

Det vil landet gøre for at kompensere for, at det ikke har overholdt sit produktionsmål de foregående måneder.

Det siger den statslige olie-marketingorganisation Somo i en meddelelse ifølge Bloomberg.

Reduktionen vil komme oveni den reduktion, landet aftalte at reducere med i august som del af en aftale, som olieproducerende lande i Opec+ har indgået for at begrænse det globale udbud.

