Mæglerhus ser behov for bølge af nye vindskibe

Efterspørgslen for at få installeret vindmøller på havet er langt større end ordrebogen for de skibe, der kan installere turbinerne. Derfor er der potentiale i at gå den vej, mener Clarksons Platou. Mægleren har allerede offentligt rost ét rederi for at se i den retning.