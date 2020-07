Equinor møder kritik for sit opmistiske syn på olieprisen

Da Equinor i fredags fremlagde sine resultater for andet kvartal af 2020, overgik den norske oliegigant analytikernes forudsigelser med et justeret resultat efter skat på 646 mio. dollar (4,1 mia. kr.).

Havde selskabet lagt en lavere oliepris til grund for sine fremskrivninger, ville det imidlertid have været nødsaget til at foretage store nedskrivninger på værdien af sine aktiver.

For hvor globale konkurrenter som Shell og BP f.eks. regner med en langsigtet oliepris på henholdsvis 55 og 60 dollar, forventer Equinor en pris på 80 dollar allerede i 2030.

Topchef Eldar Sætre har erkendt, at fremskrivningen afhænger af, at verden ikke lever op til tograders-målet i Paris-aftalen, og det får nu kritik fra SV-politikeren Lars Haltbrekken, der er medlem af Stortinget i Norge.

"Jeg er mildt sagt overrasket over, at statens eget olieselskab lægger en oliepris til grund, som forudsætter, at verden ikke når sine klimamål. Equinor indgår med dette et væddemål mod Paris-aftalen og de helt nødvendige CO2-reduktioner," siger han til mediet Dagens Næringsliv.

Equinors informationsdirektør, Bård Glad Pedersen, siger til Dagens Næringsliv, at Equinor ikke kan basere sine fremskrivninger på forhåbninger, ligesom han afviser, at der er tale om et væddemål imod Paris-aftalen, idet Equinor som selskab arbejder efter en række forskellige klimaambitioner.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch).

