Schlumberger varsler tusindvis af fyringer

Det amerikanske olieserviceselskab Schlumberger vil skære 21.000 jobs efter, at det store selskab kom ud med sit "mest udfordrende kvartal i årtier," skriver DN Investor.

Nedskæringen svarer næsten til en fjerdedel af medarbejderne i det globale konsulentfirma, som fredag ​​præsenterede et nyt kvartalsregnskab som det mest udfordende kvartal i årtier.

Målt mod samme kvartal sidste år var omsætningen faldet med 35 pct. til 5,4 mia. dollar.

I maj annoncerede det amerikanske olieserviceselskab, at man ville nedlægge 400 stillinger i Norge:

"Foreløbig ser det ud til, at vi må reducere 400 stillinger. Slutpakker vil blive anvendt sammen med andre tiltag for at opnå den nødvendige justering af arbejdsstyrken," skrev kommunikationschef i Schlumberger, Lianne Olsen, tilbage i maj til Aftenbladet.

