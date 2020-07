Aker BP's topchef kritiserer hjælpepakke: "Vi bad ikke om skattelettelser"

Det var en særdeles gavmild skattepakke, Stortinget i Norge enedes om at tildele landets olieselskaber i slutningen af april.

Sådan lyder det fra Karl Johnny Hersvik, der er adm. direktør hos Aker BP, et af landets største olieselskaber.

"Vi bad ikke om skattelettelser, men måden systemet blev skruet sammen på til sidst, giver lavere indtægter, og det var ikke nødvendigt," siger han i et interview med NRK.

Her bemærker direktøren, at han aldrig var bekymret for olie- og gasindustrien under corona-krisen, fordi selskaberne har store cash-reserver, om end industriens underleverandører var under pres efter knap at være kommet sig over den seneste oliekrise.

Skatteaftalen betød bl.a., at den såkaldte friindtægt blev løftet til 24 procent for 2020 og 2021. Selv havde den norske oliebranche lagt op til en friindtægt på 20 procent.

Og står det til Aker BP-chefen ville aktivitetsniveauet på norsk sokkel have været akkurat det samme, hvis branchens eget forslag var blevet vedtaget – men altså bare en hel del billigere for landet.

Karl Johnny Hersvik roste ellers aftalen i forbindelse med, at Aker BP fik godkendt en storstilet udbygning af Hod-feltet i Nordsøen. Det var i starten af juni:

"De foreslåede ændringer er passende og nødvendige og vil styrke vores evne til at investere og på samme tid bidrage til forbedret lønsomhed i udvikling af nye felter. I Aker BP vil vi ikke lade denne mulighed gå til spilde," sagde topchefen da i en meddelelse.

Ikke desto mindre mener Karl Johnny Hersvik altså nu, at politikernes generøsitet i virkeligheden endte med at blive lidt for stor.

