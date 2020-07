Chevron overtager amerikansk konkurrent i milliardhandel

Det store olieselskab Chevron nærmer sig en aftale om en overtagelse af det uafhængige, amerikanske energiselskab Noble Energy.

Det skriver Bloomberg News.

Der er tale om en aktieovertagelse for 10,38 dollar per aktie, hvilket giver en præmie for Noble Energy-aktionærer i forhold til lukkekursen fredag på 7,6 pct.

Det betyder, at prisen lander på godt 5 mia. dollar. Inklusiv Noble's massive gæld bliver anslås den samlede værdi af handlen at lande på cirka 13 mia. dollar.

Chevron-aktien falder 1,3 pct. til 87,19 dollar.

Equinor får stort minus på bundlinjen

Exxon Mobil og Chevron skærer milliarder af investeringer i år