Amerikansk olieselskab tager hårdt slag på fald i olieprisen

USA's største olieselskab, Exxon Mobil, er hårdt ramt af den lave oliepris, som siden årets start er faldet med en tredjedel i USA.

I al fald har Exxons olie- og gasforretning tabt 3,1 mia. dollar i andet kvartal, mens indtjeningen i raffinaderidivisionen er skrumpet med 1 mia. dollar, fremgår det af en melding fra koncernen til de amerikanske børsmyndigheder, skriver Bloomberg News.

Tallene peger på, at den justerede indtjening per aktie vil lande på et minus på 69 cent i andet kvartal, når det fremlægges den 31. juli, mens analytikerne ifølge Bloomberg News blot havde regnet med et tab på 55 cent.

"Taget det nuværende klima i betragtning vil Exxon Mobil fortsat skulle forsvare dets langsigtede forventning om energivækst, som understøtter dets modcykliske investeringsprogram, der kan blive løftet igen til næste år," kommenterer Jason Gabelman, analytiker hos Cowen, i en note.

I første kvartal lagde Exxon Mobil sit første kvartalsunderskud nogensinde frem, og koncernen lider med en negativ pengestrøm, og derfor stiger gælden, da man har valgt at fastholde udbyttebetalingen til aktionærerne.

På den baggrund ventes det, ifølge Goldman Sachs, at Exxons gæld vil nå 57 mia. dollar.

