Esvagt har svært ved at finde nok ansatte til stor vindefterspørgsel

Esvagt er bekymret for, om rederiet kan skaffe nok hænder til at opveje for den store efterspørgsel på vindopgaver, der ventes i fremtiden, skriver Berlingske.

Rederiet har omkring 1000 søfolk ansat, og det er allerede svært at skaffe medarbejdere i dag ifølge topchef Peter Lytzen, der efterspørger mere strategisk arbejde med efteruddannelse og opkvalificering.

"Et er, hvad behovet er. Noget andet er, hvad kan industrien og samfundet som helhed støtte op omkring? Dér savner jeg en lidt mere realistisk holdning. Allerede i dag kan vi jo ikke få de danske søfolk, som vi har behov for i Esvagt," siger topchefen til avisen og tilføjer, at der i andre lande som i England "er lige så ambitiøse planer med deres vindindustri", hvorfor det kan være svært at hente arbejdskraft herfra.

Avisen henviser til en undersøgelse fra QBIS, som Danske Rederier, Dansk Energi og Wind Denmark har fået foretaget, og som ShippingWatch omtalte i går.

Den viser blandt andet, at der for hver gigawatt havvind, der bliver opsat, kan skabes 1400 årsværk for søfarende.

"Havvind er blevet en stor forretning for rederierne, og tæt på 200 danske fartøjer beskæftiger sig med havvind. Det skaber jobs i Det Blå Danmark – ikke mindst i yderområderne, og vi kan se nu, at for hver gigawatt havvind, der opsættes, vil 1.400 årsværk tilfalde de søfarende. Det er allerede stort, og det kan blive endnu større," udtalte Danske Rederiers adm. direktør Anne H. Steffensen i en meddelelse.

En gigawatt havvind kan skabe 1400 årsværk for søfarende

Esvagt lander større overskud men forbereder sig på svært 2020

Esvagt-topchef efter lønnedgang: Vi vil undgå massefyringer