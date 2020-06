Maersk Drilling-partner hårdt ramt af coronakrise og prisfald på olie

Britiske Petrofac er ligesom mange andre selskaber i olieindustrien hårdt ramt af coronakrisen og det store fald i oliepriserne.

Det britiske selskab er en leverandør af løsninger og services til olieindustrien og blev sidste år hyret af danske Maersk Drilling på en stor kontrakt med olie- og gasefterforskningsselskabet Seapulse.

"Covid-19-pandemien og det skarpe fald i oliepriserne har i betydelig grad påvirket vores finansielle performance og nye ordrer i første halvdel af året," siger selskabets adm. direktør, Ayman Asfari, i en markedsopdatering onsdag, som har sendt Petrofac-aktien ned med 10 pct. på børsen i London.

Området "Engineering & Construction" er blevet særligt hårdt ramt som følge af de svækkede markedsforhold, og her venter selskabet en omsætning i første halvår på kun 1,6 mia. dollar mod 2,3 mia. dollar i samme periode sidste år.

Faldet er drevet af Covid-19-relaterede projektomkostninger, oplyser selskabet, som i den del endvidere kun venter en margin for halvåret på 2,0 til 2,25 pct. Til sammenligning havde analytikerne hos finanshuset Jefferies her estimeret en margin på 4 pct., skriver Bloomberg News.

Også Petrofacs serviceforretning er påvirket, og selskabet har for at kompensere for udviklingen sat gang i omfattende besparelser. Målet er at få gennemført omkostningsreduktioner på 125 mio. dollar i 2020 og op til 200 mio. dollar i 2021.

"Det er uklart, hvor længe Covid-19 og lave oliepriser vil fortsætte med at forstyrre aktiviteten i markedet og påvirke vores forretningsmæssige udvikling. Som et resultat er 2020-prognosen for omsætning og margin fortsat suspenderet," skriver selskabet.

"Men vi har stor tiltro til, at de gennemførte tiltag til at styrke balancen, investere i vores kernekompetencer og reducere omkostningerne vil positionere os bedst muligt, til når der kommer en bedring i markedet."

Petrofacs aktie er i år faldet 49 pct.

Maersk Drilling tager to partnere med i storkontrakt

Maersk Drilling-topchef håber på færre konkurrenter og rigge