Maersk Training har tabt 180 millioner kroner på fem år

Mærsk-arving Johan Uggla må for femte år i træk rapportere et underskud i Maersk Training, som han er adm. direktør for.

I alt har det Maersk-ejede selskab tabt 11,2 mio. kr. i 2019, viser det seneste regnskab. Og lægger man bundlinjen sammen for de seneste fem år, løber det til sammen op i et tab på 180 mio. kr. efter skat.

Maersk Training beskæftiger sig primært med at uddanne og træne offshore-ansatte i sikkerhed, og selskabet har ligesom de fleste andre i offshore-sektoren været hårdt ramt siden olieprisens kollaps i 2014. For en leverandør som Maersk Training gjorde det dog først for alvor indhug året efter i 2015.

Ifølge regnskabet er 2019 imidlertid det første år, der har vist tegn på bedring siden dengang.

"Maersk Training har oplevet fremgang på alle markeder og har oplevet, at erfarne kunder begynder at overveje at bringe oplagte rigge tilbage i markedet. Olie- og gasmarkedet viste generelt positive fremskridt," skriver selskabet i regnskabet.

Maersk Training har oplevet fremgang på alle markeder og har oplevet, at erfarne kunder begynder at overveje at bringe koldt oplagte rigge tilbage i markedet. Maersk Training

Maersk-selskabet drog desuden fordel af udviklingen inden for offshore-vind, så selvom dele af markedet fortsat udvikler sig fladt, sker der stor vækst på vindmarkedet.

Ifølge regnskabet er årets resultat som forventet. Et negativt resultat kan dog ikke beskrives som tilfredsstillende, noterer Maersk-selskabet.

2020 bliver værre end 2019

På toplinjen har Maersk Training omsat for 65,9 mio. kr. sidste år, hvilket er en lille fremgang sammenlignet med omsætningen på 64 mio. kr. i 2019. Tendensen de tre foregående år har desuden været nedadgående.

Den positive udvikling i 2019 kan da også vise sig at blive kortvarig, efter udbruddet af coronavirus har ramt verden, skriver virksomheden i om forventningerne til 2020.

På samme tid har det globale ramt endnu en periode med historisk lave oliepriser, hvilket betyder, at vi forventer et netto resultat i 2020 under 2019-niveau. Maersk Training

"På samme tid har det globale marked ramt endnu en periode med historisk lave oliepriser, hvilket betyder, at vi forventer et nettoresultat i 2020 under 2019-niveau. Udsigterne for 2020 er vanskelige at forudsige, men Maersk Training reagerer hurtigt på omstændighederne og er klar til at afhjælpe forretningsmæssige risici og komme ud af krisen stærkere," skriver selskabet.

Oliepriserne har været presset ned i særligt i marts og april som følge af en oliepriskrig. I april kulminerede det foreløbigt ved, at den amerikanske WTI-olie for første gang i historien blev handlet under nul.

Johan Uggla kommer ind i bestyrelsen af Maersk Supply Service

Skou har fordelt Tofts ansvar blandt to loyale støtter

Relyon låner millioner af kapitalfond for at polstre sig til coronakrisen