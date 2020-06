Maersk Drilling-topchef håber på færre konkurrenter og rigge

Maersk Drillings topchef Jørn Madsen håber, at drillingmarkedet vil bestå af færre aktører, siger han i et interview med Berlingske.

"Det, man kan håbe på, er, at der bliver færre deltagere, og at der måske ikke vil være pres på at få nye rigge ud i markedet. Man må formode, at de, som skal være med til restruktureringen, i dag vil træffe nogle mere fornuftige valg, inden de sender nye rigge ud på markedet," siger Jørn Madsen til Berlingske.

Kollapset i oliepriserne og en markant reduktion i de forventede investeringer hos olieselskaberne, som er borerigselskabernes kunder, har forlænget nedturen for sektoren, der ellers lige for alvor var begyndt at opleve bedre tider.

Tidligere har Jørn Madsen vurderet over for ShippingWatch, at industrien skal trække op imod fire ud af ti rigge helt ud af markedet, evt. for at hugge dem op, for ikke at gentage den priskrig, der har ført til et kollaps blandt de største selskaber. Han håber samtidig, at bankerne vil være med til at rydde op i sektoren.

Lige nu er det ikke mindst de store norske konkurrenter Seadrill og Borr Drilling, som står midt i restruktureringer, men også amerikanske Diamond Offshore måtte for nylig give op og indgive en Chapter 11 begæring for at have tid til at samle resterne op.

