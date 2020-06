Medie: Saudi Aramco fyrer hundredvis af ansatte

Det kan godt være, at den saudiske oliegigant Aramco onsdag præsenterede et opkøb til en værdi af svimlende 456 mia. danske kr., da selskabet overtog 70 pct. af kemivirksomheden Sabic. Men det betyder ikke, at det statsejede selskab er gået ram forbi corona- og oliepriskrisen.

Ifølge Bloomberg er Saudi Aramco således gået i gang med at nedlægge "hundredvis af stillinger" for at spare penge på bagkant af de faldende oliepriser. Det skriver nyhedsbureauet på baggrund af flere anonyme kilder.

Fyringerne skal være meldt ud tidligere på ugen og primært gælde udenlandsk arbejdskraft, mens afskedigelserne er fordelt over flere forskellige afdelinger.

Det saudiske selskab oplevede et profitfald på 25 pct. i årets første kvartal, hvor overskuddet lød på 16,6 mia. dollar (110 mia. danske kr.).

For at imødegå den verserende oliekrise har selskabet desuden skåret ned for de ventede kapitaludgifter i indeværende år, så disse lander mellem 25 og 30 mia. dollar mod oprindeligt 40 mia. dollar.

Saudi Aramco har knap 80.000 ansatte.

