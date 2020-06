DNB's tidligere maritime chef lander endnu en bestyrelsespost

Kristin H. Holth har fået endnu en bestyreslespost, da hun torsdag blev valgt ind i bestyrelsen for den store norske opkøbsfond Hitecvision, der de seneste år har brugt milliarder på opkøb i olie og gas.

Det skriver Finansavisen.

I marts stoppede Kristin H. Holth i DNB, hvor hun i mange år har stået i spidsen for bankens shipping- og offshoreafdeling. Hun stoppede i banken efter 30 år for netop at gå efter en bestyrelseskarriere.

"Jeg er åben for at gå ind i bestyrelser, hvor jeg har noget at bidrage med ud fra min baggrund og kompetencer," sagde hun til Finansavisen, da det kom frem, at hun skulle stoppe i DNB.

I april blev hun valgt ind i bestyrelsen for Maersk Drilling.

