Norges Bank tror først på optur i norske olieinvesteringer i 2023

Den norske olieindustri skal indstille sig på færre investeringer i olie de kommende år.

Sådan lyder forventningen fra Norges Bank i den pengepolitiske rapport, der er blevet fremlagt torsdag. Her venter banken først at se en ny stigning i olieinvesteringerne i 2023, fordi olieselskaber over en bred kam har skåret i sine investeringsbudgetter.

I år vil investeringerne i olie falde med 4 pct., forventer banken, hvilket vil blive fulgt af et fald på 10 pct. i 2021 og 5 pct. i 2022, skriver E24

Først i 2023 vil der igen ske en stigning på omkring 5 pct., hvilket i høj grad skyldes stigende investeringer i udbygning af felter, skriver Norges Bank.

Selvom forventningerne er dårligt nyt for blandt andet leverandører til olieselskaberne på den norske sokkel, så er de faktisk faldet sammenlignet med tidligere udmeldinger fra Norges Bank. For blot en måned siden forudså Norges Bank ifølge E24 et fald i investeringerne på hele 9 pct. i år.

En stigning i olieprisen og en skattelettelse fra den norske stat til olieindustrien, som et bredt flertal i det norske parlament har vedtaget, vil dog være med til at afbøde faldet, vurderer banken.

"Øget oliepris og skatteændringer dæmper faldet i olieinvesteringerne," skriver Norges Bank i rapporten.

Også i industrien er der en forventning om en stor nedgang i investeringerne til næste år, viste en undersøgelse fra det norske Statistisk Sentralbyrå, der blev offentliggjort i starten af juni.

Efter det store kollaps i oliepriserne i marts måned er priserne siden kravlet op igen. Torsdag koster en tønde nordsøolie 40,7 dollar.

