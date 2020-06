Maersk Drilling vil opbevare CO2 i undergrunden

Borerigkoncernen Maersk Drilling, der henter olie og gas op af undergrunden, satser på at forvandle den sorte forretning til en bæredygtig en af slagsen. Første spadestik er at bruge oliebrøndene til at lagre miljøbelastende CO2.