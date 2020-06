Stor fond vil lægge milliarder i olie og gas

Hitecvision – Norges største opkøbsfond – er klar til at placere 1,1 mia. dollar i olie- og gasselskaber, svarende til 7,2 mia. kr.

Det fremgår af Hitecvisions nye årsrapport, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Fonden har ikke villet kommentere oplysningerne over for DN, som også skriver, at Hitecvision står som den eneste fond i verden, som har hentet penge ind til olie og gas den seneste tid. Fonden får primært skudt penge ind af amerikanske investorer.

Ifølge DN skal pengene bruges på selskaberne Sval Energi og Neo Energy, som sammen med Vår Energi udgør fondens største olie- og gassatning. Hitecvision har været med til at bygge Vår Energi op til at være en af de største aktører i norsk sektor, mens Sval og Neo befinder sig på et tidligere udviklingsstadie.

Hitecvision landede i 2019 et driftsresultat på godt 143 mio. norske kr., hvilket er 16 mio. kr. lavere end i året forinden.

