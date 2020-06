Goldman Sachs forudser et fald i olieprisen på op til 20 pct.

Olieprisen kan stå over for en ny nedtur efter den senere tids prisstigninger.

Sådan lyder forudsigelsen fra Goldman Sachs, skriver mediet CNBC. Investeringsbanken ser en priskorrektion på helt op til 20 pct., hvor en tønde nordsøolie aktuelt koster omtrent 40 dollar.

Forudsigelsen fra Goldman Sachs, der vil være dårligt nyt for både olieselskaber og leverandører, kommer til trods for, at Opec og andre olielande netop er blevet enige om at forlænge et produktionsstop på olie.

"Vi mener, at risiciene for en negativ udvikling er steget væsentligt og kigger nu efter en korrektion på 15-20 pct., der allerde kan være på vej efter mandagens beskedne salg," skriver investeringsbankens research-team for råvarer ledet af Jeffrey Currie i en update tirsdag, skriver CNBC.

Ender der med at ske et fald på 20 pct., vil det svare til en oliepris på omkring 32 dollar fra det nuværende niveau.

Banken fremhæver blandt andet, at der fortsat er store mængder olie oplagret på verdensplan, omtrent 1 mia. tønder, samtidig med at både rejseaktivitet og verdensøkonomien er ramt i lyset af coronakrisen. I de kommende uger ser investeringsbanken, at prisen vil falde tilbage til omkring 35 dollar, skriver mediet.

Goldman Sachs er ikke de eneste, der på det sidste er kommet med konkrete prisvurderinger på olien. Ifølge CNBC har Moody's eksempelvis sænket sin forventning til olieprisen i år, hvor nordsøolien i snit ventes at blive handlet til 35 dollar i år og 45 dollar i 2021.

Olieprisen er i den senere tid kravlet opad og genvundet en stor del af det tabte fra det store fald, der skete i marts måned. Onsdag formiddag handles en tønde nordsøolie til 40,5 dollar.

For den amerikanske WTI-olie, der under de store prisfald undervejs er blevet handlet til minusniveauer, lyder prisen aktuelt på 38,12 dollar.

Opec og flere andre olieproducerende lande blev i weekenden enige om at forlænge en prisreduktion på 9,7 mio. tønder dagligt til at gælde juli måned mod tidligere aftalt kun maj og juni.

