Equinor: Vores skattefordel betaler sig

I Equinor tager de med glæde imod den økonomiske håndsrækning, som de norske politikere har givet industrien. Det fortæller Arne Sigve Nylund, Equinors chef for norsk sokkel, til mediet E24.

Olieselskaberne fik mandag løftet den såkaldte friindtægt til 24 procent for 2020 og 2021 på grund af corona- og oliepriskrisen. Arne Sigve Nylund lover, at skattepakken ikke vil få Equinor til at igangsætte nye projekter, som ellers ikke ville have været på tegnebrættet:

"Det er vores mantra og vores klare princip, at vi ikke sanktionerer projekter, som ikke er rentable. Vi har høje afkastningskrav for at sikre, at vi har den margin, der skal sikre forsvarlig og god profitabilitet," siger han til E24.

Ifølge landechefen giver skattepakken Equinor mulighed for at fortsætte en række projekter, som ellers ville være sat på hold – f.eks. modningen af det store Wisting-fund i Barentshavet.

Den midlertidige ændring af den norske oliebeskatning er blevet vedtaget for at frigøre midler i den trecifrede milliardklasse til nye investeringer. Bag den står et bredt flertal i Stortinget. Aftalen endte med en noget højere friindtægt end de ti procent, som regeringspartierne ellers oprindeligt havde lagt op til.

(Artiklen er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

