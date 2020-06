Drilling-selskaber på himmelflugt efter forlænget Opec-aftale

Flere driling-selskaber stiger kraftigt på børser verden over, efter at Opec+ har forlænget sin produktionsreduktionsaftale.

Et af dem er danske Maersk Drilling, som mandag er flyvende med en stigning på 14,6 pct. til 187,30 kr., hvilket er det højeste niveau i knap tre måneder, idet investorerne har fået smag for aktier i olierelaterede selskaber.

Aktierne i det danske olierigselskab følger en solid optur til energiaktierne i Stoxx 600-indeks, der løftes med 2,9 pct. efter fremgang til olieprisen.

"Maersk Drilling stiger sammen med olieprisen efter weekendens Opec-aftale," siger Sebastian Grindheim, der er Maersk Drilling-analytiker hos finanshuset Arctic, til Ritzau Finans.

Der er blandt andet store stigninger til flere af olieserviceselskaberne på den norske børs, hvor Borr Drilling-aktien stiger med 61,8 pct., og Seadrill-aktien løftes med 37,3 pct.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag ved middagstid 42,76 dollar mod 39,31 dollar torsdag eftermiddag, og 42,06 dollar fredag eftermiddag.

Plads til yderligere stigninger

Oliepriserne er streget på optimisme om en forlængelse af Organisationen af Olieeksporterende Lande Opecs og allieredes nedskæringsaftale, hvor reduktionen på 9,7 mio. tønder nu er forlænget til at gælde juli måned mod tidligere aftalt kun maj og juni.

Efterfølgende har Saudi-Arabien løftet nogle af sine oliepriser til blandt andet Asien med mest i mindst to årtier. Dermed har kongedømmet slettet næsten hele den rabat, den indførte i forbindelse med den kortvarige priskrig med Rusland.

Udbudsnedskæringerne og et opsving i efterspørgslen har hjulpet oliepriserne med at blive mere end fordoblet siden bunden for Brent-olien i lige under 16 dollar per tønde den 22. april. Den 6. marts, lige før Saudi-Arabien og Rusland påbegyndte priskrigen, lå Brent-olien i 45 dollar.

"Vi tror fortsat, at olieprisen har plads til at stige yderligere i dag på baggrund af de forlængede produktionsbegrænsninger og den stærkere efterspørgsel fra Kina," siger Harry Tchilinguirian, der er oliestrateg hos BNP Paribas, til Bloomberg News.

På den lidt længere bane er potentialet ifølge nogle analytikere måske mere tvivlsomt, idet markedet havde håbet på en forlængelse på tre måneder, siger Howie Lee, der er økonom i OCBC, til Reuters.

Hvis priserne skal nå et niveau før den 6. marts, skal der mere aggressive tiltag til, forklarer han til Reuters og tilføjer, at der med den nuværende nedskæringsaftale dog vil være et forsyningsunderskud på markedet i oktober, hvilket understøtter priserne.

