Norsk oliesektor forudser stor nedgang i investeringer næste år

Der er udsigt til et kraftigt fald i investeringerne hos den norske olie- og gassektor næste år, efter at coronakrisen og et markant dyk i oliepriserne har skabt udfordringer for industrien.

Det indikerer en kvartalsundersøgelse, der er offentliggjort af det norske statistikbureau, Statistisk Sentralbyrå, torsdag morgen.

Ifølge undersøgelsen regner sektoren med, at de samlede investeringer i 2021 inden for rørtransport og udvinding af olie og gas i Norge vil blive opgjort til 145,6 mia. norske kr.

Det er 4 pct. lavere end selskabernes estimat i den tidligere opgørelse. Når man sammenligner med forventningerne til investeringsniveauet i år, vil det svare til en betydelig nedgang.

Investeringsniveauet inden for rørtransport og udvinding af olie og gas ventes nemlig at løbe op i 180,3 mia. norske kr.

Det er også en nedjustering fra den tidligere opgørelse, hvor der blev forudset investeringer i niveauet 185 mia. norske kr. i 2020. Det skriver Bloomberg News.

Coronakrisen og en oliepriskrig har de seneste måneder fået oliepriserne til at styrtdykke.

Det har skabt stor usikkerhed i sektoren, og det har ført til, at en række olie- og gasselskaber har skruet ned for investeringsniveauet.

I starten af året lå oliepriserne over 60 dollar per tønde brent-olie.

Prisen nåede i slutningen af april helt ned i godt 22 dollar, mens den nu igen er steget til et niveau på 39,29 dollar torsdag formiddag.

