Tidligere Topaz-topchef forudser barskt udskilningsløb blandt offshore-rederier

Alt for mange skibe, for høj gæld og for gamle forretningsmodeller har sendt offshorerederier i knæ verden over, og kun få overlever i deres nuværende form, forudser Rene Kofod-Olsen, mangeårig topchef i Topaz. I et interview med ShippingWatch giver han sit syn på, hvem der kan blive vindere og tabere.