Analysehus advarer: Olieleverandørernes problemer kan fortsætte langt ind i 2021

2020 har indtil videre været usædvanligt svært for leverandørerne til olieindustrien, som er blevet ramt af prisfald og coronavirus.

Tilsammen har de to ekstraordinære begivenheder tvunget de allerede pressede leverandører i knæ. Men resten af året tegner til at blive mindst ligeså dårligt, advarer analysehuset Rystad Energy.

I et interview med Dagens Næringsliv siger Audun Martinsen, analysechef for olieservice hos Rystad, at de norske leverandører og serviceselskaber skal forberede sig på et samlet fald i efterspørgslen på 22 pct. i 2020.

Han vurderer, at problemerne vil fortsætte frem til mindst andet kvartal af 2021. Det står så grelt til, at nogen selskaber skal forberede sig på at få tomme ordrebøger, medmindre at olieprisen stiger, siger Audun Martinsen. Først i 2022 vil der være bedring at spore.

Analytikeren tror, at flere norske rig- og brøndservice-selskaber vil gå konkurs de kommende år.

Den dystre forudsigelse fra Rystad Energy kommer dagen inden, at Opec+ skal mødes for at diskutere, hvordan de olieeksporterende lande kan holde hånden under olieprisen.

Prisen begyndte sit pludselige fald i marts, da det ikke lykkedes Saudi-Arabien og Rusland at blive enige om et produktionsloft. Samtidig trak nedlukningerne som følge af coronakrisen tæppet væk under efterspørgslen.

Parterne har siden besluttet sig for at skrue for oliehanerne, og olieprisen er forud for torsdagens møde kravlet op omkring 40 dollar.

Olieproducenter arbejder intenst på at tvinge priserne i vejret

Energiagentur: Corona-hug til olieefterspørgsel er kun midlertidigt