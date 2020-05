Toplinjen går tilbage i svært første kvartal for Maersk Drilling

Lavere rater pressede omsætningen i Maersk Drilling i første kvartal i år, som siden hen har fået varsler om tidlige aflysninger af kontrakter. For nylig har Maersk Drilling meddelt, at man planlægger at afskedige medarbejdere på både land og i Nordsøen.