Oliekollaps har kostet drillingselskaber 33 kontrakter

Det gør ondt på drillingindustrien, at olieselskaberne har en stærkt reduceret lyst til at investere i nye boringer.

Siden starten på coronakrisen og en priskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland har rigselskaberne simultant med kraftige dyk i olieprisen fået annulleret 33 kontrakter til en samlet værdi af 1 mia. dollar.

Samtlige rigselskaber er påvirket i større eller mindre grad. Magnus Olsvik, analytiker hos Kepler Cheuvreux, til Finansavisen

Det vurderer Kepler Cheuvreuxs analytiker Magnus Olsvik over for Finansavisen. Ifølge analytikeren er der tale om kontrakter, som er afsluttet før udløb, eller som ikke er kommet i gang, og hvor olieselskaberne ikke ser et behov for en boring.

"Vi ser dette ske over hele verden, og alle olieselskaber sparer, hvor de kan. Samtlige rigselskaber er påvirket i større eller mindre grad," siger Magnus Olsvik til avisen og uddyber, at Maersk Drilling og Valaris er blandt de spillere, der har været mest udsat for aflyste kontrakter i Nordsøen.

Der er ifølge analytikeren fortsat udsigt til flere aflyste kontrakter i år, omend at omfanget vil aftage.

De aflyste rigkontrakter har i forvejen haft store konsekvenser for rigindustrien. For nylig annoncerede Maersk Drilling eksempelvis nye fyringer og en nedjustering af sine finansielle forventninger til 2020 som følge af nedgangen.

I sidste uge kom det frem, at rigselskabet Seadrill og skibsejeren SFL, som begge har John Fredriksen i ejerkredsen, har indledt forhandlinger om nedsættelse af rater på tre boreskibe.

