Boskalis er forsigtigt optimistiske om 2020

Det hollandske offshoreselskab Boskalis har foreløbig set coronakrisen have en "relativt begrænset" effekt på forretningen i år.

Det fremgår af en opdatering for første kvartal, som det hollandske selskab har lagt frem onsdag. Her oplyser selskabet dog hverken tal for top- eller bundlinjen.

Boskalis skriver, at det virker "uundgåeligt", at selskabet kommer til at mærke til coronakrisen og den lave oliepris. Alligevel forholder offshore-selskabet sig positivt om udsigterne for i år.

"På trods af de ekstreme omstændigheder er vi ikke åbenlyst negative for resten af året. Til dels takket være den rekordhøje ordrebog, som vi lagde året med, de forebyggende tiltag samt de første tegn på, at covid-19-restriktioner ser ud til at stabilisere sig over hele verden, er vi forsigtigt optimistiske om resten af året."

Siden udbruddet af coronavirus har Boskalis dog også gjort tiltag mod at øge sin finansielle situation. Blandt andet har selskabet halveret sine kapitalinvesteringer for i år, mens der ikke vil blive udbetalt udbytte for 2019. Tiltagene har samlet set givet en positiv cash flow effekt på 320 mio. euro i år.

I første kvartal er det desuden blevet til en ny kreditaftale på 500 mio. euro med syv banker, der løber over fem år frem til april 2025 og kan forlænges med ét år ad to omgange. Aftalen indeholder desuden en option på at hæve kreditfaciliteten med 150 mio. euro.

I perioden blev det ifølge selskabet til en lille stigning i omsætning og et højere driftsresultat, omend man ikke giver konkrete tal. Ordrebogen stod ifølge selskabet på 4,6 mia. euro efter "et lille fald."

I første kvartal har Boskalis også overtaget Ardents forretning i USA. Ardent har i øvrigt for nylig udmeldt, at man lukker sin forretning.

