Borr Drilling får advarsel for lav aktiekurs i USA

Norske Borr Drilling, der også er noteret på børsen i USA, har fået en advarsel fra fondbørsen i New York.

Det skriver Bloomberg News.

Selskabets aktie er faldet til et niveau på under 1 dollar i gennemsnit i en periode på 30 dage i træk. Dermed overholder Borr Drilling ikke noteringsstandarden, lyder det fra New York Stock Exchange.

1 dollar er nemlig minimumsprisen for en aktie, der handles på fondsbørsen i New York, og selskabet har nu indtil den 26. december til at ændre situationen.

Borerigselskabet Valaris, der også er konkurrent til danske Maersk Drilling, modtog også i slutningen af april en advarsel fra New York Stock Exchange for at have haft en for lav kurs i en tilsvarende periode.

Kollapset i oliepriserne i løbet af de seneste måneder har været et hårdt slag for industrien, der ellers befandt sig i en perioden med gradvis genopretning.

Det har fået flere store olieselskaber, der er kunder hos borerigselskaberne, til at skære i investeringsniveauet, og dermed bliver efterspørgslen på borerigge også ramt.

