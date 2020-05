Saudi-Arabien vil skære en million tønder af olieproduktionen fra juni

Saudi-Arabien planlægger at ville skære en million tønder ud af den daglige olieproduktion. Den lavere produktion vil træde i kraft til juni, skriver Bloomberg News.

Udmeldingen kan ses på olieprisen, der stiger en anelse i forhold til før meldingen fra saudierne.

Prisen på en tønde af den amerikanske WTI-olie, stiger med 1,25 pct. til 25,05 dollar per tønde mandag eftermiddag. Fredag eftermiddag kostede en tønde WTI-olie 24,01 dollar.

Saudi-Arabien er den største olieproducent i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og landet har allerede bedt de statsejede olieproducenter om at reducerer mængden af olieproduktionen i maj, hvis det er muligt.

Planen er, at landet skal producere 7492 mio. tønder olie per dag i juni. Det vil være det laveste niveau siden midten af 2002, viser data fra Bloomberg.

"Saudierne træder nu til for at støtte olien," siger Ole Hansen, råvareanalytiker i Saxo Bank, til Bloomberg News.

Opmærksomheden vil nu rettes mod de øvrige olieproducerende lande i Mellemøsten for at se, om der er tegn på, at de følger trop.

