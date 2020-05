Det amerikanske olieserviceselskab Schlumberger vil nedlægge 400 stillinger i Norge. Schlumberger er derfor nu i dialog med fagforeninger og ansatte om planerne. Det skriver Aftenbladet.

"Foreløbig ser det ud til, at vi må reducere 400 stillinger. Slutpakker vil blive anvendt sammen med andre tiltag for at opnå den nødvendige justering af arbejdsstyrken," skriver kommunikationschef i Schlumberger, Lianne Olsen, til Aftenbladet.

Coronakrisen og den lave oliepris har ligesom mange andre selskaber i offshore-industrien ramt Schlumberger hårdt.

I Norge beskæftiger selskabet 3500 ansatte, hvor 780 er enten helt eller delvist midlertidigt afskediget. Derudover har selskabets ledelse valgt at gå 20 pct. ned i løn.

