Banker tager over som storaktionærer i Solstad Offshore efter gældsplan

Solstad Offshore kunne i weekenden annoncere en redningsplan, der ændrer en gæld på milliarder af norske kroner til egenkapital.

Hvis aftalen går hele vejen igennem, vil kreditorerne og bankerne sidde med en ejerandel i rederiet på mellem 64 og 75 pct., fremgård et af aftalen.

Den nye plan betyder, at de nuværende aktionærer med 300 mio. aktier til en værdi af 145 mio. norske kr. vil udgøre bare 0,4 pct. af aktiekapitalen i offshorerederiet, mens gælden vil udgøre mellem 64 og 75 pct.

Det er den norske bank DNB, der står i spidsen for udlånene til skibe i Solstad Offshore, skriver Finansavisen.

I skibsregistrene i Bergen er der hæftet pant i Solstad-flåden for 42 mia. norske kr., hvoraf DNV står for 25 mia. norske kr. fulgt af Nordea og den hollandske bank NIBC. Panten siger dog ikke noget om den enkelte banks eksponering, da de normalt etableres på vegne af syndikater, hvor flere banker er med, skriver avisen.

Dermed er DNB leder af en række syndikerede lån til Solstad. Her er også Sparebank 1 SMN, hollandske ING Bank, Danske Bank, tyske DVB Bank og værftsgruppen Vard.

Aker holder ved

Ifølge den nye plan skal 37 ældre og mindre avancerede skibe enten frasælges eller skrottes og på langt sigt vil flåden bestå af ca. 90 skibe.

Salget ventes at give 900 mio. norske kr., som skal dække et nyt lån til nye skibe på 900 mio. norske kr., der skal løbe i fire år.

Blandt de industrielle ejere er Solstad-familien, Kjell Inge Røkkes Aker samt John Fredriksen. Aker går med videre og vil beholde en andel på ca. 20 pct. af aktierne, oplyser kommunikationsdirektør Atle Kigen til Finansavisen.

Ifølge avisen var der søndag fortsat forhandlinger i gang mellem John Fredriksen og Solstad Offshore. Fredriksen-gruppen ville ikke kommentere sagen. Der er dog fortsat forhandlinger forude, og tre kreditorer i to datterselskaber har endnu ikke givet deres opbakning til planen.

"Det er rigtigt, at vi har nogle udeståender. Disse udgør ca. 5 pct. af gælden. Jeg forventer, at vi opnår enighed, men skulle vi ikke blive det, så kan det håndteres uden, at det ødelægger totalløsningen," siger CEO Lars Peder Solstad til avisen.

