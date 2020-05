Amerikanske olielagre steg mindre end ventet

De amerikanske lagre af råolie steg mindre end ventet i sidste uge.

Stigningen i lagrene opgøres af det amerikanske energiministerium til 4,6 mio. tønder, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret en stigning på 7,7 mio. tønder.

Lagrene af benzin faldt derimod 3,1 mio. tønder, hvor der var ventet næsten uændrede lagre.

Derimod steg lagrende af destillater noget mere end ventet med 9,5 mio. tønder. Her var der blot estimeret en lageropbygning på 2,9 mio. tønder.

Olieprisen retter sig lidt efter lageropgørelsen til et fald på 1,5 pct. til 24,17 dollar på New York Mercantile Exchange, hvor der blandt andet handles med oliefutures.

Forud for lageropgørelsen lå olieprisen nede omkring 23,40 dollar per tønde, når man ser på junifuturen for den amerikanske referenceolie.

Fyldte olielagre får igen oliepriserne til at dykke

Amerikanske olielagre vokser i hastigt tempo