Håbet om at det værste er ovre løfter oliepriserne

Oliepriserne stiger tirsdag morgen, fordi det værste af olieoverfloden ventes at være ovre samtidig med, at fremtidsudsigterne for olieefterspørgslen viser tegn på bedring, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 28,30 dollar mod 26,32 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 21,77 dollar mod 19,80 dollar mandag eftermiddag.

Den amerikanske WTI-olie stiger for femte dag i træk, mens Brent stiger for sjette dag i træk.

Ifølge Reuters skyldes det blandt andet, at flere af de amerikanske stater, samt lande i Europa og Asien, lige så stille begynder at lempe på deres nedlukninger som blev indført grundet coronavirusset.

På trods af de nyåbnede aktiviteter, heriblandt åbning af arbejdspladser, byggepladser og parker, ikke har en direkte relation til oliemarkedet, løsner det stadig op for de spændinger, der har været på markedet siden udbruddet af coronavirusset.

Daniel Hynes, som er strateg inden for råvarer hos Banking Group, udtaler til Reuters, at tager man efterspørgslens ødelæggelse i betragtning, så er markedet formentlig tilbøjelig til at tage alle gode nyheder ind relativt hurtigt.

De stigende oliepriser skal samtidig ses i forlængelse af Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allieredes, Opec+, seneste oliebeskæring på 10 mio. tønder per dag, som trådte i kraft den 1. maj, skriver Bloomberg.

Til trods for, at en positiv følelse hersker over oliemarkedet i håb om, at efterspørgslen har taget sit sidste dyk, så er realiteten, at der går lang tid før omstændighederne bliver som før, skriver Bloomberg.

"Visse oliebeskæringer har nu kunne mærkes, den amerikanske produktion har været begrænset af lave priser og økonomierne genoptages langsomt. Det kan godt være, at det værste ser ud til at være overstået, men oliepriserne har stadig ingen god grund til at udvise store stigninger," siger Howie Lee, som er økonom hos Banking Corp., til Bloomberg.

