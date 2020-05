Olieserviceselskab vil fyre 3100 ansatte

Olieserviceselskab TechnipFMC vil fyre 3100 medarbejdere for at tilpasse sin forrentning til flere år med lav efterspørgsel.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24, som skriver, at det svarer til hver femte stilling.

Det er den lave oliepris, som har fået TechnipFMC til at gribe til afskedigelser frem for midlertidige hjemsendelser. Kollapset i prisen betyder, at flere olieselskaber har sat projekter på pause og stoppet planlagte investeringer.

"Der er flere store projekter, som vi havde regnet og planlagt med, som nu bliver udsat," siger kommunikationsdirektør Lars Ole Bjørnsrud til E24.

TechnipFMC er registreret i Storbritannien og har en stor forretning i Nordsøen. 700 af fyringerne vil ramme i Norge, skriver E24.

