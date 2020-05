Exxon Mobil og Chevron skærer milliarder af investeringer i år

Den amerikanske oliekæmpe Exxon Mobil fremlægger med sit regnskab for første kvartal 2020 selskabets første kvartalsunderskud i mindst 32 år.

Det skriver Bloomberg News på baggrund af selskabets regnskab, der er offentliggjort fredag før amerikansk børsåbning.

Regnskabet viser et tab per aktie på 14 cent i årets første tre måneder. Til sammenligning lød indtjeningen per aktie i første kvartal sidste år på 55 cent.

Underskuddet på kvartalet lyder i alt på 610 mio. dollar, svarende til cirka 4,1 mia. kr.

Resultatet skyldes primært forskellige markedsrelaterede nedskrivninger på 2,9 mia. dollar.

Exxon Mobil skruer ned for investeringerne i 2020, hvor selskabet nu regner med at spendere 23 mia. dollar. Tidligere ventede selskabet investeringer for 33 mia. dollar.

Chevron skærer milliarder af investeringsbudget

Også Chevron skærer i sine investeringsbudgetter i år. Op mod 2 mia. dollar kan investeringerne skæres med, som derfor nu kan nå ned på 14 mia. dollar for 2020 mod en tidligere prognose på 16 mia. dollar.

I marts skar Chevron 20 pct. af investeringsbudgettet - eller 4 mia. dollar.

De lave oliepriser er baggrunden for reduktionerne i investeringsprogrammet, og Chevron vil derudover skære 1 mia. dollar af sine driftsomkostninger i 2020.

"Chevron reagerer på de uventede udfordringer ved at ændre det, vi har kontrol over, og med en forpligtelse til at beskytte vores langsigtede sundhed og værdi af selskabet," siger adm direktør Michael K. Wirth i kommentar til Chevrons kvartalsregnskab.

"Vores firma gik ind i krisen i en god position med en stærk balance, et fleksibelt kapitalprogram og en lavt break-even niveau. Disse fordele bliver vigtige, når vi skal reagere på de svære markedsforhold," fortsætter han.

I årets første kvartal omsatte selskabet for 31,50 mia. dollar, hvilket var knap 4 mia. dollar mindre end i første kvartal året forinden.

Resultat endte i plus på 3,6 mia. dollar, hvilket til gengæld var mere end de 2,6 mia. dollar, selskabet tjente i kvartalet året forinden.

