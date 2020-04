Valaris taber 3 mia. dollar i første kvartal

Borerigselskabet Valaris, der er konkurrent til danske Maersk Drilling, har fået en hård start på året, hvor coronakrisen har ramt dem kraftigt. Det har betydet en stor nedskrivning og et underskud på bundlinjen i første kvartal.

Selskabet, som natten til torsdag kom med kvartalsregnskab, havde i kvartalet nedskrivninger på 2,81 mia. dollar, hvilket sendte det samlede tab i kvartalet op på 3,01 mia. dollar. Det svarer til et tab på 15,19 dollar per aktie.

Det skal holdes op mod seneste års første kvartal, hvor drillingselskabet landede et underskud på 188 mio. dollar som svarede til et tab på 1,75 dollar per aktie.

Driftsresultat på ebitda-niveau landede på minus 40 mio. dollar mod et overskud på 35,9 mio. dollar i kvartalet året forinden.

Omsætningen endte på 457 mio. doller, og her var der tale om en stigning fra 406 mio. dollar i de tre første måneder i 2019.

"Med Covid-19-pandemien og den tilsvarende økonomiske krise, ser energisektoren ind i en alvorlig industriel nedtur, som skyldes den lavere energiefterspørgsel og en samtidig stigning i carbonhydridforsyningen," siger administrerende direktør Tom Burke i regnskabet.

"I modsvar til disse markedsforhold - inklusiv lave oliepriser - har kunderne til offshore drilling-services reduceret deres planlagte investeringer markant og forsøger at annullere eller udsætte projekter. Det har medført opsigelse eller genforhandling af nuværende kontrakter," fortsætter direktøren.

Han oplyser samtidig, at selskabet på denne baggrund forventer at få tab og en negativ pengestrøm resten af året.

Det er langt fra kronede dage for selskabet, da det tidligere på måneden desuden fik en advarsel af Nasdaq-børsen i New York, fordi selskabets aktie i mere end en måned havde været under 1 dollar værd.

Det er ikke tilladt ifølge reglerne på børsen, og selskabet har derfor fået seks måneder til at rette op på situationen. Hvis ikke det lykkes, vil Nasdaq igangsætte procedurer for suspendering og afnotering af aktierne fra Nasdaq-børsen.

