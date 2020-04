Noreco går fri af kollaps – sikrede sig pris på 67 dollar for to år siden

I 2018 lukkede Noreco olieprisen for i år til 67 dollar per tønde, hvilket var et godt stykke under datidens pris. I dag er selskabet mere eller mindre uberørt af prisfaldet, siger bestyrelsesformand til Dagens Næringsliv.