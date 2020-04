Rigselskab med milliardgæld søger om konkursbeskyttelse

Den senere tids kollaps i olieprisen får rigselskabet Diamond Offshore Drilling til at indgive en chapter 11-anmodning i USA.

Diamond Offshore Drilling indgav ifølge en række medier, heriblandt Financial Times, søndag anmodningen til konkursdomstolen i Houston med gæld for over 2,6 mia. dollar.

Det sker ti dage efter, at selskabet glippede en rentebetaling på obligationer til en værdi af 500 mio. dollar.

Ifølge selskabet er begæringen en konsekvens af den "hidtil usete" udvikling i oliemarkedet, der har været ramt af både en oliepriskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland og coronavirus. Det har ændret udsigterne markant for drillingselskaberne i den senere tid.

Ifølge Financial Times lyder det fra Diamond Offshore Drilling, at selskabet har kigget på flere muligheder for at få styr på økonomien. Selskabet vurderer dog en chapter 11 som den bedste løsning for aktionærerne, hvor selskabet Loews Corporation ejer 53 pct., skriver Financial Times.

Olieprisens store fald har også betydet, at et andet rigselskab, Maersk Drilling, i sidste uge annoncerede fyringer af op til 300 ansatte i Nordsøen.

De store udsving sendte undervejs i sidste uge den amerikanske oliepris WTI i minus.

