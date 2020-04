Arbejdstilsynet ændrer retningslinjer for ulykker offshore

En "større ulykke" er i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 28, defineret således:

Større ulykke: I forbindelse med et anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning

a) en hændelse, der omfatter en eksplosion, brand, tab af brøndkontrollen eller udslip af olie, gas eller farlige stoffer eller materialer, som involverer eller har et betydeligt potentiale til at forårsage dødsfald eller alvorlig personskade, jf. også stk. 2,

b) en hændelse, som medfører alvorlig beskadigelse af anlægget eller tilsluttetskaber infrastruktur, og som involverer eller har et betydeligt potentiale til at forårsage dødsfald eller alvorlig personskade, jf. også stk. 2,

c) enhver anden hændelse, der medfører dødsfald eller alvorlig personskade for fem eller flere personer, der befinder sig på offshoreanlægget, hvor kilden til faren opstår, eller som udfører en olie- og gasaktivitet i forbindelse med anlægget eller tilsluttet infrastruktur, eller

d) enhver større miljøhændelse, der skyldes hændelser omhandlet i litra a, b og c, jf. også stk. 2.



Stk. 2. Definitionerne i stk. 1, nr. 28, litra a, b og d, er også gældende for et ikkepermanent bemandet anlæg i situationer, hvor dette ikke er bemandet.

Det fremgår af definitionen, at kun egentlige hændelser er omfattet af definitionen af større ulykker. Til gengæld er det for hændelser, der er omfattet af litra a og b, ikke et krav, at hændelsen har ført til dødsfald eller alvorlig personskade. Det er tilstrækkeligt, at de pågældende hændelser har haft et betydeligt potentiale til at forårsage dødsfald eller alvorlig personskade.

Vejledningens bilag 2 indeholde en række overvejelser, som operatører bør foretage sig med henblik på at fastslå, om en hændelse er omfattet af definitionen på "større ulykke".

Kilde: Arbejdstilsynet