Tidligere topchef i Golden Ocean stopper i bestyrelsen i Seadrill

Birgitte Ringstad Vartdal træder tilbage fra sit arbejde i bestyrelsen for John Fredriksens boreselskab Seadrill, oplyser selskabet.

I slutningen af november stoppede hun som CEO for tørlastrederiet Golden Ocean, der også hører under Fredriksen. En måned senere landede hun et nyt job, som hun tiltrådte 1. april hos det norske energiselskab Statkraft i en stilling som ny Executive Vice President for vind og sol i Europa.

Derfor stopper hun nu i bestyrelsen for Seadrill, oplyser selskabet. Hun bliver erstattet af Bjarte Bøe, der har over 30 års erfaring fra finansverdenen.

Han er i øjeblikket direktør hos Hermitage Offshore, der er noteret på børsen i New York. Derudover sidder han i flere andre bestyrelser og er med i BW Offshores nomineringskomite.

