Maersk Drilling får to kontraktopsigelser før tid

Borerigselskabet Maersk Drilling har modtaget to førtidige opsigelser af kontrakter, oplyser selskabet fredag eftermiddag.

BG International har bedt om at komme ud af sin kontrakt på flyderiggen Maersk Developer med omgående effekt – en aftale, der ellers først stod til at udløbe i august i år.

Samtidig har Aker BP opsagt sin aftale på jack up-riggen Maersk Reacher. Aftalen udløber nu i slutningen af april mod tidligere ventet i oktober.

Maersk Drilling venter at modtage kompensation for begge tidlige opsigelser, og derfor ventes den finansielle effekt ikke at være overvældende, oplyser selskabet.

