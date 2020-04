Saudiarabisk olieminister: Priskrig var et "uvelkomment sidespring"

Priskrigen mellem Saudi-Arabien og Rusland, der i marts drev oliepriserne ned, var et "uvelkomment sidespring" fra den saudiarabiske strategi om en fælles nedskæring i olieproduktionen.

Det fortæller Saudi-Arabiens olieminister, Abdulaziz bin Salman, skriver Financial Times.

"At gå ind i en priskrig var et uvelkomment sidespring fra vores side, men behovet for at skabe omsætning gjorde os nødsaget til det frem for blot at sidde på vores hænder," siger energiministeren til avisen.

Saudi-Arabien valgte i sidste måned, efter at forhandlingerne med Rusland om fælles produktionsnedskæringer gik i vasken, at øge sin produktion kraftigt. Produktionsstigningen faldt, samtidig med at coronaudbruddet sænkede efterspørgslen drastisk.

USA's præsident, Donald Trump, har efterfølgende presset Saudi-Arabien til at gå i dialog med Rusland for at gøre en ende på oliepriskrigen.

En forløsning mellem de stridige nationer vil ifølge Financial Times også gavne USA's skiferolieindustri.

Opec+-gruppen, der består af Organisationen af Olieeksporterende Lande og allierede som Rusland, har indgået en aftale om en produktionsnedskæring på 9,7 mio. tønder om dagen i maj - et tegn på, at Saudi-Arabien ikke har i sinde at ændre sin tilgang, siger Abdulaziz bin Salman til Financial Times.